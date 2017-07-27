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Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar

ERMAN TOROĞLU: FATİH TERİM GİTMEDİ, YOLLADILAR

Eski hakem Erman Toroğlu, "Bence Fatih Terim istifa etmedi, yolladılar. Terim çok hatalı işler yaptı." dedi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar(8/10)4

Eski hakem Erman Toroğlu, Fatih Terim'in Milli Takım'dan istifası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Erman Toroğlu, Fatih Terim'in milli takımla anlaşarak ayrılmadığını ve TFF tarafından kovulduğunu iddia etti.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"ARDA İKİ METRE ÖTEDE SÖZ SÖYLÜYOR, DUYMUYOR"

"Beklediğim bir olaydı. Yeni değil bu olay. Milli takımda prim olayları, Fatih Terim'in damadının menajerlik şirketinde çalışması ve Arda Turan ile olaylar etken oldu. Ben kestirmeden söyleyeyim, dolandırmadan söyleyeyim dört sıra önde Fatih Terim oturuyor ve Arda iki metre ötede ona söz söylüyor. Bunu Fatih Terim'in duymama şansı yok. TFF başkanın eksiği var. Hem gazetesindeki çalışana sahip çıkmıyor, hem teknik direktöre sahip çıkmıyor.

"TERİM GİTMEDİ, YOLLADILAR"

Bence Fatih Terim gitmedi yolladılar ama Fatih Terim de çok hatalı işler yaptı. Önce oyuncuları ve Arda'yı kadroya almadı ve 'Ben bu işe devam edeceğim.' dedi ama geri aldı. Sonra 'İçime sinmedi' dedi ama içine sinmediği işi yaparsa böyle olur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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