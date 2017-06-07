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erman toroğlu: arda bu olayda yalnız değil, organize bir iş!

ERMAN TOROĞLU: ARDA BU OLAYDA YALNIZ DEĞİL, ORGANİZE BİR İŞ!

Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Haber canlı yayınına telefonla bağlandı ve milli takımdaki Arda Turan krizini değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun dikkat çeken tespitleri:

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:45
Puan Ver : Erman Toroğlu: Arda Bu Olayda Yalnız Değil, Organize Bir İş!(8/10)8


"İnsanlar için büyük tehlikeler vardır. Bu tehlike 2 tanedir. Birisi şöhret diğeri paradır. İnsanların bazıları bunu kaldırır, bazıları kaldıramaz. Şöhretle para çok ağırdır, altında ezilirsiniz. Arda'nın içinde durumu en iyi anlatır. Arda ezilmiştir."



"Ben bu olayda Arda'nın tek başına hareket ettiğini zannetmiyorum. Organize bir işin düğmeye basılması olabilir. Cuma günü TFF Genel Kurulu var. 3 gün kala bu tip olayların çıkması acaba tesadüf müdür? Yoksa bazı organize olayların başlangıcı mıdır?"



"Gazetecileri uçağa alanlar kimler? Fatih Terim ve TFF Başkanı. Arda o kelimeleri kullanırken, dolaylı değil direkt olarak onları da hedef tahtasına koyuyor."



"Yıldırım Demirören kimin yerine geldi? Bir anda geldi. Aşağıda toplanıldı, kavga dövüş oldu bir anda Yıldırım Demirören geldi. İster misiniz, bu Cuma günü de yeni bir Yıldırım Demirören gelsin? Sebep de Arda ve bu olaylar olsun?"



 



kaynak:sabah








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