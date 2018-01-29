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Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!

ERMAN KILIÇ'TAN DENİZ NAKİ'YE SERT MESAJ!

Eski Galatasaraylı Erman Kılıç, terör örgütü propagandası yapan Deniz Naki için, "Sana bu topraklarda ekmek yedirenin de, nefes aldıranın da yedi ceddini!" dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 21:20
Puan Ver : Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!(6/10)2

Uzun yıllar Süper Ligde oynayan, şu anda Erzincanspor'da forma giyen Erman Kılıç'tan sert Deniz Naki tweet'i bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Tecrübeli futbolcu, terör örgütü propagandası yapan ve şu anda Almanya'da bulunan Deniz Naki hakkında oldukça sert ifadeler kullandı.

Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan, şu anda Erzincanspor'da forma giyen Erman Kılıç, terör propagandası yapan ve şu anda Alamnay'da bulunan Amedsporlu Deniz Naki'ye Twitter üzerinden çok sert bir açıklama yolladı.

"BU DENİZ NAKİ İLE İLGİLİ GEREĞİNİ YAPIN"

İşte Kılıç'ın o tweeti:

"Sana bu topraklarda ekmek yedirenin de, nefes aldıranın da yedi ceddini!! Türk Devletine işgalci, sömürgeci diyeceksin ve bu cezasız kalacak öyle mi? Bu Deniz Naki ile ilgili gereğini yapın!"

TÜRKİYE'YE DÖNMEME KARARI ALDI

Afrin'deki terör örgütü YPG için destek videosu yayınlayan Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldı. Naki, şu anda Almanya'da bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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