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Erken veda! Arsenal kupada çakıldı

ERKEN VEDA! ARSENAL KUPADA ÇAKILDI

İngiltere Federasyon Kupasında Nottingham Forest'a 4-2 yenilen Arsenal, turnuvaya 3. turda veda etti.

Tarih : 08 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Erken Veda! Arsenal Kupada Çakıldı(9/10)5

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'a 4-2 yenilen Arsenal, 3. turda elendi.

City Ground Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Nottingham Forest, 20. dakikada Eric Lichaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Arsenal, 23. dakikada Alman futbolcusu Per Mertesacker'in fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağlasa da ev sahibi ekip, 44. dakikada Lichaj ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Nottingham Forest, 64. dakikada penaltıdan Ben Brereton'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

MAÇ 4-2 BİTTİ

Konuk ekip, 79. dakikada Danny Welbeck ile farkı bire indirse de Nottingham Forest, 85. dakikada penaltıdan Kieran Dowell'ın attığı golle müsabakayı 4-2 kazandı. Ev sahibinde Joe Worrall, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NOTTINGHAM FOREST DÖRDÜNCÜ TURDA

Nottingham Forest, bu sonuçla adını dördüncü tura yazdırırken, Arsenal 1996'dan beri ilk kez kupaya 3. turda veda etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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