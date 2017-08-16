Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

ERKEN SEÇİM OLACAK MI SORUSUNA İKTİDAR CEPHESİNDEN NET YANIT GELDİ


Erken Seçim Olacak mı Sorusuna İktidar Cephesinden Net Yanıt Geldi
Tarih : 16 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Erken Seçim Olacak Mı Sorusuna İktidar Cephesinden Net Yanıt Geldi(7/10)3

AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şentop zaman zaman gündeme gelen erken seçim iddialarına değinerek, "Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olan, millet desteği olan bir hükümet var. Dolayısıyla bütün seçimler vaktinde yapılacak" dedi.

"SEÇİMLER VAKTİNDE YAPILACAK"

"Erken seçim yok" diyen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, uyguladığı siyasetle ülkeye birçok yenilik getirdi. Bunlardan bir tanesi de seçimlerin zamanında yapılması prensibidir. Bu konuda farklı bir düşünce yok. Geçici madde değişikliğinde de açık olarak seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağını yazdık. Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olan, millet desteği olan bir hükümet var. Dolayısıyla bütün seçimler vaktinde yapılacak." diye konuştu.

"CHP'NİN YAKLAŞIMINDA HATA VAR"

Şentop sözlerine şöyle devam etti:

CHP'nin referandum süreciyle ile ilgili genel yaklaşımında bir hata var. Türkiye'de fikir hürriyeti var. Herkesin kendine göre bir yorumu olabilir. Bu konuda Anayasanın yetkilendirdiği kurum Yüksek Seçim Kurulu'dur. Onun vereceği kararlarda nihayetinde bağlayıcı kararlardır. İptali için Danıştay'a başvuru yapıldı.

"DANIŞTAY, YSK'YI DENETLEYEMEZ"

Danıştay, YSK'nın kararını denetleyen bir kurum değil. Danıştay bundan dolayı reddetti. Anaya Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilirdi. Bunu yapmıyorlar. Anayasa Mahkemesi, anayasadaki 'YSK kararına karşı başka merciye başvurulamaz.' ilkesiyle hareket ediyor. Hiçbir ülke kendi egemenlik yetkisiyle ilgili bir hususu uluslararası bir kuruluşun inisiyatifine, insafına terk edemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yarı siyasi yarı hukuki bir mahkemedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erken  Seçim  Olacak    Sorusuna  İktidar  Cephesinden  Net  Yanıt  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER