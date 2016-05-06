ERKEN SEÇİM İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Devlet Malzeme Ofisi'nin internet sitesinde yapılan bir duyuru sosyal medyayı salladı. Duyuruda yeni bir ihalenin haberi verilerek "Yüksek Seçim Kurulu ihtiyacı 450.000 adet tercih kaşesi satın alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Başbakan Davutoğlu'nun dünkü veda konuşmasının ve Ak Parti'nin 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı almasının ardından erken seçim iddiaları Ankara kulislerini karıştırmıştı. Devlet Malzeme Ofisi'nin açtığı bu ihale ise sosyal medyada erken seçim olacak iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.
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