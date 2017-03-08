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erken rezervasyonda 'dolar kuru oyunu' iddiası

ERKEN REZERVASYONDA 'DOLAR KURU OYUNU' İDDİASI

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, yaklaşan yaz öncesinde döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen bazı acentelerin, rezervasyonun iptal edilmesi durumunda bunu bahane göstererek, vatandaşlara yatırdığı paranın altında iade yapmış olduğu iddia etti.

Tarih : 08 Mart 2017, 17:06
Puan Ver : Erken Rezervasyonda 'dolar Kuru Oyunu' İddiası(9/10)11


Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, yaklaşan yaz öncesinde döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen bazı acentelerin, rezervasyonun iptal edilmesi durumunda bunu bahane göstererek, vatandaşlara yatırdığı paranın altında iade yapmış olduğu iddia etti.



    Şahin yapmış olduğu açıklamada, yazın yaklaşmasıyla erken rezervasyon imkanlarından yararlanmak isteyenlerin, tur acenteleriyle dinlence planı yaptığını sadece, son günlerde ihtimaller içinde iptallerde tüketicilerin acenteler tarafınca mağdur edilmiş olduğu yönünde yoğun şikayetler almaya başladıklarını söyledi.





Şahin, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmaya dikkati çekerek, "Bildiğiniz benzer biçimde bir kaç aydır döviz kurunda ciddi artış oldu. Peşinden da gene belli oranda azalma oldu. Maalesef bazı tur acentelerinin bunu fırsata çevirerek, haksız kazanç yoluna gittiğini görüyoruz. Vatandaşlar son yıllarda tatile gitmek için acentelere başvuruyor. Bir fiyata anlaşıyorsunuz ve ödemeyi yapıyorsunuz sadece siz tatile gitme düşsel kurarken işler değişebiliyor. Siz de bazı nedenlerle rezervasyonunuzu iptal ediyorsunuz. Bunun haricinde bazı acenteler de tatilinizin iptal edildiğini söyleyebiliyor. Her iki durumda çoğunlukla yaşanabiliyor" diye konuştu.



"Döviz kurundaki fark tüketiciyi bağlamaz"



Bu şekilde durumlarda ödenen miktarın tüketiciye iade edilmesinin zorunluluk bulunduğunu vurgulayan Şahin, şu şekilde devam etti:



    "Sadece son dönemde bazı acenteler döviz kurundaki bu dalgalanmayı kötü niyetli kullanmaya başladı. Bu yönde son dönemde oldukça yakınma almaya başladık. İptal durumunda, ödediğiniz ücretin hesabınıza yatırılacağı söyleniyor. Sonrasında da paranın hesabınıza yattığını görüyorsunuz sadece vatandaşın yatırdığından daha azca miktar iade ediliyor. Bu durumla karşılaşanlar, acenteyi arayarak sebebini soruyor naturel olarak. Onlar da alışverişin döviz kurları üstünden yapıldığını, anlaşmanın peşinden kurdaki düşüş sebebiyle azca ödeme yapıldığını söylüyor. Bu düpedüz tüketicinin soyulması. Böyle bir durum olması imkansız. Döviz kurunu bahane ederek, azca yatıranlar, anlaşmanın peşinden döviz daha da artsaydı, iptal durumunda daha çok para mı yatıracaklardı? Doğal ki böyle bir durum yapmayacaklardı. Bunu söz mevzusu acentelere yönelttiğimiz oldu. Yanıt veremiyorlar."



 



kaynak:teknolize








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