

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 45 ila 50 arasında indirim kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.







Kampanyanın 12 Aralık'ta başladığını anımsatan İşler, "Kampanyanın asıl amacı, yabancıların ülkemizde tatil yaparken yararlandığı avantajlardan kendi vatandaşlarımızın da yaralanmasını sağlamaktı. Yabancıların en büyük avantajı 1 yıl önceden alım yapmalarıydı. Türk turistler ise özellikle temmuz ve ağustos ayları için son anda karar vermenin dezavantajını yaşıyorlardı." dedi.







İşler, erken rezervasyonda elde edilen rakamların moral verdiğini, bu yıl turizmde dış pazardan kaynaklanan kaybın telafi edebileceğine ilişkin göstergeler bulunduğunu kaydetti.







kaynak:milliyet