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erken rezervasyon 3 ayda 2.6 milyonu geçti

ERKEN REZERVASYON 3 AYDA 2.6 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlara avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatı sunmak amacıyla 12 Aralık'ta başlatılan erken rezervasyon kampanyasına talep, 3 ayda 2 milyon 600 bini geçti.

Tarih : 13 Şubat 2017, 14:11
Puan Ver : Erken Rezervasyon 3 Ayda 2.6 Milyonu Geçti(9/10)9


Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet  İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 45 ila 50 arasında indirim  kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim  gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Kampanyanın 12 Aralık'ta başladığını anımsatan İşler, "Kampanyanın  asıl amacı, yabancıların ülkemizde tatil yaparken yararlandığı avantajlardan  kendi vatandaşlarımızın da yaralanmasını sağlamaktı. Yabancıların en büyük  avantajı 1 yıl önceden alım yapmalarıydı. Türk turistler ise özellikle temmuz ve  ağustos ayları için son anda karar vermenin dezavantajını yaşıyorlardı." dedi.



İşler, erken rezervasyonda elde edilen rakamların moral verdiğini, bu  yıl turizmde dış pazardan kaynaklanan kaybın telafi edebileceğine ilişkin  göstergeler bulunduğunu kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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