ERKEN REZERVASYON 3 AYDA 2.6 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlara avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatı sunmak amacıyla 12 Aralık'ta başlatılan erken rezervasyon kampanyasına talep, 3 ayda 2 milyon 600 bini geçti.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 45 ila 50 arasında indirim kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kampanyanın 12 Aralık'ta başladığını anımsatan İşler, "Kampanyanın asıl amacı, yabancıların ülkemizde tatil yaparken yararlandığı avantajlardan kendi vatandaşlarımızın da yaralanmasını sağlamaktı. Yabancıların en büyük avantajı 1 yıl önceden alım yapmalarıydı. Türk turistler ise özellikle temmuz ve ağustos ayları için son anda karar vermenin dezavantajını yaşıyorlardı." dedi.
İşler, erken rezervasyonda elde edilen rakamların moral verdiğini, bu yıl turizmde dış pazardan kaynaklanan kaybın telafi edebileceğine ilişkin göstergeler bulunduğunu kaydetti.
kaynak:milliyet
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