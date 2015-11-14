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erken emeklilikte 2 bin lira kazanç

ERKEN EMEKLİLİKTE 2 BİN LİRA KAZANÇ

Erken emeklilik için doğum veya askerlik borçlanması yapacaklar dikkat! Ocak gelmeden ödemenizi yaparsanız, en az 2 bin lira kazançlı çıkarsınız

Tarih : 14 Kasım 2015, 09:38
Puan Ver : Erken Emeklilikte 2 Bin Lira Kazanç(10/10)9


Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. Asgari ücretin 1 Ocak'ta net bin 300 lira olmasıyla, borçlanma tutarları artacak. Bu tarih gelmeden harekete geçenler en az 2 bin lira kazançlı çıkacak. Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Ocak'ta net bin 300 lira olacak asgari ücretin brütü de yaklaşık bin 647 liraya ulaşacak. Şu an doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 13 lira 58 kuruş verirken, bu işi Ocak ayına bırakanlar 17 lira 56 kuruş ödeyecek. Aylık borçlanma tutarı da Ocak'ta 407 liradan 527 liraya ulaşacak.








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