

Emeklilik çalışanların iple çektiği bir dönem. Bu yüzden erken emekli olma şartları çalışanların en çok ilgilendiği konular arasında. Bazı çalışanların 3600 gün ve 15 yıl hizmet süresiyle emekli olma imkanı var. Bu şartla emekli olamıyorsanız dikkat!







PRİM GÜNÜ DÜŞÜK







Erken emeklilik denilince akla 15 yıl hizmet süresi ve 3600 günle emeklilik gelir. Aslında bu emeklilikte yaş şartı düşük değildir. Erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşına kadar çıkabiliyor. Ancak prim günü düşük olduğu için erken emeklilik olarak değerlendiriliyor. SSK kapsamında 15 yıl ve 3600 günle sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar yararlanabiliyor.







kaynak:sabah