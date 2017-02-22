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Erken Emeklilik İçin Üç Formül
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erken emeklilik için üç formül

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÜÇ FORMÜL

Emeklilik yaşını geri çekmek için bazı avantajlar var. Yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışındaki üç önemli imkan bulunuyor. İşte o fırsatlar...

Tarih : 22 Şubat 2017, 10:39
Puan Ver : Erken Emeklilik İçin Üç Formül(7/10)7


9 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İSE...



Emekli olmak her çalışanın öncelikli hedeflerinden birisi. Tabi emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olması lazım. Bunu da işe ilk girdiği yani sigortalı olduğu tarih belirliyor. Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaşı ve prim gün sayıları düşüyor. Sonrasında ise kademeli olarak emeklilik yaşı 65'a kadar çıkıyor.



1) KADINLARA DOĞUM İMKANI



Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Bir annenin yaşı ve yılı dolmuş olsun. Ancak 2160 günü eksikse bu annenin emekli olması için 6 yıl daha çalışması lazım. Ancak üç çocuğu varsa bu anne borçlanarak 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Burada bir detayı daha hatırlatalım. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor unutmayın.



İŞTE BORÇLANMANIN ŞARTLARI:



1- Doğumdan önce SSK tescili



2- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)



3- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



 



kaynak:sabah








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