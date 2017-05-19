

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4181 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gırtlak kanseri olan Korkmaz Y. (43), eşi Meltem Y. ile 1 hafta önce tedavi olmak için muş'tan Adana'ya geldi. Korkmaz Y., ağabeyi Savaş Y.'nin (45) evinde kalmaya başladı.



Öte yandan, ağabey Savaş Y.'nin bir süre önce kardeşine, "Eşin erkeklerle görüşüyormuş, dedikodu ediyorlar. Bundan ayrıl bu bizim aileye uygun değil" dediği, telefonda iki kardeş arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Ağabey Savaş Y., dün gece de kardeşiyle birlikte Alkol alırken yine, "Seni uyarıyorum bu eşin erkeklerle görüşüyor, bundan ayrıl" dedi. Ancak Korkmaz Y., "Eşime dil uzatma onun kimseyle görüştüğü yok. Ben onu seviyorum ayrılmam, sen kendine bak" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen ağabey, tabancasını çıkartıp 4 el ateş ederek kardeşi Korkmaz Y.'yi vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.



Sarhoş olduğu öne sürülen Savaş Y., olayın ardından evden çıkarak dışarıda bekledi. Polis ekipleri Savaş Y.'yi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Savaş Y.'nin, kardeşini eşinden ayrılması için uyardığını, tepki gösterince de tabanca ile vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.







kaynak:milliyet