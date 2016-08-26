

Sizinle yatakta mutlu olan bir erkek, hayatta harikalar yaratabilir! Elbette onun bu gücünden sizden faydalanacak, daha keyifli yaşayacaksınız. İşte bu yüzden, erkeği yatakta mutlu etmenin yollarını öğrenmek ve erkeklerin yatakta duymaktan hoşlandığı sözler söylemek iyi bir fikirdir!



Erkekler hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, onlar üzerindeki etkiniz artacaktır. Tabii ki bildiklerinizi doğru zamanda ve doğru yerde ortaya koymalısınız ve yatak, bunun için en iyi fırsatlardan biridir!



Sevişirken ses çıkarmaktan korkmayın



Ses çıkarmaktan asla çekinmeyin. Özellikle cinsellik sırasında ne kadar hoşunuza gittiğini belli eden sesler çıkarmaktan sakın çekinmeyin. Erkekler seks sırasında inleyen sözlerle ve hareketlerle hoşuna gittiğini belli eden kadınlara bayılırlar. Tabii ki bu ilişkinin hemen başında değil ilerleyen günlerde yapmanızda fayda var. Bir de lütfen, film yıldızı gibi davranmaya kalkmayın, doğal olun!



Erkeklerin en sevdiği sözlerle başlayın



Hazır mısınız? Size erkeklerin yatakta duymaktan hoşlandığı sözler arasında en iyisini açıklıyoruz! Erkeklerin çoğu, oral seks yaptırmaya bayılır. Eğer ilişkiniz ilerlemişse ve ona güveniyorsanız, bu zevki ona yaşatabilirsiniz. Önsevişmeye başlamışken cinsel organına dokunup ‘Onu daha yakından görmek istiyorum' deyip oral seks yapmaya başlayabilirsiniz. Sonrasında ise ‘Çok lezzetli, müthiş, çok güzel kokuyor, bayıldım' gibi sözler söyleyip coşkusunu artırabilirsiniz.



Cinsel hayatı renklendirmek için erkekler yatak fantezilerine bayılır! En ağır görünüşlü adam bile liseli kız kostümünden hoşlanır. Bu yüzden onunla neler yapmak istediğinizi açıkça belli etmek onu tahrik edecek ve sizinle bir an önce sevişmesini sağlayacaktır. Özellikle cinsellik sırasında veya öncesinde ona çılgın fikirlerinizden bahsetmek ve hemen uygulamaya geçmek onu heyecanlandıran diğer bir faktördür. Tabii ki zamanlama önemli: Fantezilere geçmek için ilişkinin ilerlemesini bekleyin, hızlı gidip kuşu ürkütmeyin!



Ona süper kahraman gibi davranın



Erkeğin performansından memnun olun veya olmayın, mutlak onu övün! Çünkü, erkekler çocuk gibi pohpohlandıkça içlerindeki gücü keşfedeler. Erken boşalma sorunu yaşayan bir erkeğe bile, ‘Seninle olmak harika' türünde komplimanlar yapmak, onda yeterlilik hissi uyandırır.



Sihirli sözlerle büyüleyin



Erkekler psikolojik olarak kendilerini yeterli hissetmek için cinsellik sırasında karşısındaki insana zevk verdiğini bilmek ister. Bunu ona belli etmek için aşağıdaki birkaç kilit sözcüğü seks sırasında söyleyerek aklını başından alabilirsiniz;



“Ah, tam orası”



“Mükemmel”



“Seni istiyorum”



“Devam et”



“Daha hızlı”



”Harikasın”



Ona çok iyi olduğunu söyleyin



Seks sonrasında ne kadar mükemmel olduğunu bilmek her erkeğin hoşuna gider. Bu yüzden ona seks bitiminde iyi olduğunu söylemekten çekinmeyin. Eğer seksten zevk almadıysanız bunu başka bir zaman ve ortamda konuşun. Eğer hemen seks bitiminde yatakta konuşursanız sizi kodlayacak ve her defasında kötü seks performansı aklına gelecektir. En iyisi, seksten birkaç gün sonra belki bir kahvaltı sofrasında konuşmak olabilir. Çünkü, yatakta kötü olduğunu duymak erkeklerin yatakta duymaktan hoşlandığı sözler arasında kesinlikle değildir, hatta sizi itici biri yapar.