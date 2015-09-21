

Genel kanılara bakacak olursak erkeklerin aklı fikri seks. En azından dizilerde, reklamlarda ve senaryolarda gördüğümüz şey bu. Ancak yapılan yeni bir araştırma erkeklerin sekse düşündüğümüz kadar da düşkün olmadığını gösteriyor.



Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı “Erkekler sadece seks düşünür” teorisini kanıtlamak veya çürütmek amacıyla 300 üniversitesi öğrencisiyle bir araştırma yürüttü.



Araştırmaya hem kız hem de erkek öğrenciler katıldı. Sonuçlara göre erkekler seksi kadınlardan daha düşünüyor, ancak sanıldığı gibi her 7 saniyede bir değil! Erkeklerde günde 19 kez olan bu sayı kadınlarda ise 10 olarak kaydedildi.Yani ergenlikten beri tekrarlanan erkekler seksten başka bir şey düşünmez fikri o kadar da doğru değil. Cinselliğe düşkünlük genellikle kişiye özel bir durum olarak biliniyor. Bazılarının cinsel güdüleri pasif kalabilirken bazılarında hastalık boyutlarına varabilecek seks bağımlılığı görülebiliyor.