40 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yarısında görülen sertleşme sorunu düşük yoğunluklu şok dalgalar ile tedavi ediliyor. Bu yöntem 'devrim' olarak gösteriliyor...



Cinsel hayatına gölge düşen erkeklere tıp dünyasından mutluluk verici bir haber geldi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Gençoğlu, 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan sertleşme sorununun, ED1000 cihazı kullanılarak uygulanan düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi ile iyileştirildiğini açıkladı. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme sorununun yaygınlığına dikkat çeken Dr. Gençoğlu, "40 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yarısında gözükmekle beraber hastalığını gizleyenlerle birlikte yüzde 70 oranlarında erektil disfonksiyon şikayeti olan hastalar mevcuttur" dedi.



Bu yöntemin 50 yaş üstü kalp ve tansiyon hastası erkeklerde de etkili olduğunu belirten Dr. Gençoğlu, tedaviyi şöyle anlatıyor: "Cinsel organın kan dolan yapılarında zamanla bir kireçlenme veya damarlarda tıkanıklık ve daralma meydana geliyor. Bu da sertleşme sorununu ortaya çıkarıyor. Düşük şok dalga tedavisi ile yaklaşık 1-2 ayda yeni kanlanan damarlar oluşturma üzerine kurulmuş bir tedavi yönte- midir uyguladığımız. Yüz güldürücü sonuçlar verdiğini biliyoruz."







kaynak:sabah