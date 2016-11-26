Erkekler kadınlarda en çok neyi çekici buluyor? Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 şeyi yazdık.



Erkekler kadınlarda en çok neyi çekici buluyor? Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 şeyi yazdık. Kadınların çekici olduklarını düşündüğü pek çok şey erkekler tarafından beğenilmiyor. İşte erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 şey...



1-Kumral saç rengi



Sarı saçlar her zaman popüler olabilir ama erkeklerin gözünde yeteri kadar çekici değil. 2008 yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin kumral kadınlardan daha çok hoşlandıkları ve sarışınlara oranla kumralları daha çok tercih ettikleri ortaya çıktı.



2-Parlak ve beyaz dişler



Yapılan bir araştırmaya göre beyaz ve parlak dişlere sahip kadınlar, erkekler tarafından çekici bulunuyor. Araştırmaya göre erkekler, sararmış ve kötü görünen dişlere sahip kadınlardan da hiç hoşlanmıyor. Ancak yapılan bir başka araştırmada ise aşırı derecede parlayan beyaz dişlere sahip kişiler, doğal beyaz dişlere sahip kişilere göre daha az çekici



3-Kırmızı ruj



Kırmızı ruj renginden dolayı dudaklarınızı dolgun gösteren bir renktir.Kesinlikle erkeklere en çekici gelen ruj rengidir.



4-Etkileyici ses



Yapılan bir araştırmaya göre erkekler, buğulu ve etkileyici ses tonuna sahip kadınları daha çekici buluyor. Bu sebeple zaman zaman arkadaşlarınızla yaptığınız bebek gibi konuşmaktan, partnerinizin ya da hoşlandığınız kişinin yanında yapmaktan kaçının.



5-Daha az makyaj



Kadınlar, aşırı makyajın erkekler tarafından beğenildiğini düşünür. Ancak yapılan bir araştırma bunun tam tersini söylüyor. Araştırmada yüzlerine farklı derecede makyaj yapılmış kadınların fotoğrafları kadın ve erkek gruplarına gösterildi ve en çok hangisini beğendikleri soruldu. Araştırmanın sonucunda ise faha az makyaj yapılmış kadınların daha çekici bulunduğu ortaya çıktı.



6-Uzun kollar



Kulağa tuhaf gelebilir ama kolları uzun olan kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulunuyor.



7-Samimi gülüşler



Erkekler bir kadının ona içten ve tüm samimi gülüşüyle etkilenebilirler.







kaynak:sonhaber