Erkekler dikkat! Baba olmak için sperm kalitesini artırmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, imdada yetişen 10 besini tavsiye ediyor.



Kötü-dengesiz beslenme sigara, hava ve çevresel kirlilik gibi faktörler, babalık yolunu kapatıyor. Bu faktörlerin spermlerde hasara yol açtığını söyleyen Op. Dr. Betül Görgen, "Doğal antioksidanlarla spermleri hasara uğratan serbest radikallari alt etmek mümkün" diyor. Dr. Görgen, sperm kalitesini etkileyen besinleri şöyle sıralıyor...



Domates: Likopen içerir. Bu madde sperm hareketini ve aktivitesini artırır.



Ceviz: Her gün tüketilen 1 avuç ceviz sperm sayısı, hareketi ve şeklini etkiliyor.



Kabak çekirdeği: Sperm gelişiminde ve testosteron üretiminde önemli rol oynayan çinko açısından zengindir.



Mercimek: Hem kadın hem de erkek üremesinde öneme sahip olan doğal folik asit kaynağıdır. Özellikle erkekte düşük folik asit düzeyleri, spermin kromozomal anomalilerine sebep olabilir.



Yaban mersini: Sperm parametrelerinin hepsinde olumlu etkileri vardır. Günde bir avuç tüketilmesi yeterlidir.



Su: Sperm sayı ve kalitesini olumlu etkilemenin en basit yolu yeterli su içmektir.



Nar: Adeta süper gıda diyebiliriz "nar" için. İltihap önleyici, kan dolaşımını düzenleyici ve testosteron üretimini artırıcı etkiye sahiptir. 7 hafta boyunca, her gün nar suyu içen farelerde, sperm hasarını önleyen antioksidanların üretiminde artış saptanmıştır. Üstelik bu ülkemiz kaynaklı bir çalışmadır.



Siyah çikolata : Sperm sayısını ve hareketini düzelten bir amino asit olan L-arginin, siyah çikolatada bol miktarda bulunur. Çikolata daha siyah oldukça, faydası da daha fazla olmaktadır. Özellikle yüzde 85 kakao oranı içerenler tercih edilmelidir.



Kafein: Yapılan çalışmalarda kafeinin sperm sayısı üzerine olumsuz etkisi olmamakla beraber, şekil ve hareketini olumsuz etkilediği görülmüştür.



Tatlandırıcı: Yapay bir tatlandırıcı olan 'aspartam' da sperm sayısını azaltır ve DNA hasarına yol açar. Yapay tatlandırıcılı içeceklerden de uzak durmak gerekir.







kaynak:sabah