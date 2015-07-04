

Kadınlar da hayatın her alanında erkek gibi yaşıyorlar. Erkekler kadar başarılılar, erkekler kadar çok para kazanıyorlar, erkekler kadar ne istediklerini biliyorlar. Peki seks? Neden bu konuda da istedikleri partneri özgürce seçemesinler? “Hiçbir erkek, bir kadının aldatıcılığıyla başa çıkacak güce sahip değildir” diyor Navarre'li Marguarite. Biz de birbirinden farklı özellikleriyle erkeklerin başını döndüren dört kadını sizin için seçtik. ‘Baştan çıkarma sanatı' kitabının yazarı Robert Greene'in tavsiyeleri doğrultusunda size, dilediğiniz erkeği baştan çıkarmak ve yatağa atak için aldatıcılığınızı nasıl kullanacağınıza dair bir rehber hazırladık.



İçinizdeki Marilyn Monroe'yu ortaya çıkarın!



Marilyn Monroe, ilk gençlik yıllarından itibaren, erkeklerin üzerindeki gücünü keşfetmeye başlamıştı. “Onların beni öpmek, bana sarılmak istemesinin suçu bendeymiş. Bazıları, onlara tutku dolu gözlerle baktığımız söyledi. İr kısmı ise onları yere yatıran titreşimler yaydığımı iddia etti” sözleri günlüğüne yazdığı erkeklerle ilgili itiraflardan sadece biriydi.



• Hem arzulu bir kadın hem de masum bir kız çocuğu olun: Marilyn Monroe, sanki benliğinin bir bölümü cinsellik çığlıkları atarken, geri kalanı bunun farkında değilmiş gibi saf ve utangaçtı. Bu çelişki erkeklerin başını döndürüyordu. Bir kadının hem korunmaya muhtaç hem de cinsel açıdan heyecan verici görünmesi erkeklerin en büyük fantezisidir.



• Sesinizi Marilyn Monroe gibi kullanın: Marilyn, ses tonunu, küçük bir kız ile vamp bir kadın seslerinin karışımına kadar alçaltıyordu.



• Hareketlerinizi şehvet yönlendirsin: Marilyn Monroe, her oynadığı sahnede, seksi düşünüyormuş, şehvetin pençesine kapılmış gibi cinsel titreşimler yayıyordu. Sevilmek ve arzulanmak isteği, davranışlarınıza ayrı bir çekicilik katar, ama bu etkiyi yaratırken masumiyeti de ön planda tutun.