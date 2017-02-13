Prof. Dr. Bülent Tıraş, sperm seçimi için mikro akışkan çip teknolojisini kullandıklarını ve yüzde 69,4 gibi ciddi bir başarı elde ettiklerini açıkladı



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, sperm seçimi için mikro akışkan çip teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye'de kendilerinin kullandığını ve yüzde 69,4 gibi ciddi bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Tıraş, Venedik'te, ABD'de Stanford Üniversitesi tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen ve aynı üniversitede görevli Türk doktor Prof. Dr. Utkan Demirci ile düzenlediği basın toplantısında, genetiği ve DNA'sı en sağlam spermleri bularak çiftlerin evlat sahibi olma şansını yüzde 70'lere taşıyan mikroçip yöntemindeki yenilikleri anlattı.



Mikroçip yöntemini 3 yılda bin 250 hastada uyguladıklarını belirten Tıraş, "Mikroçip özellikle tüp bebek ve aşılama teknolojilerinde son derece başarılı bir yöntem. Tüp bebek tedavisinde genellikle başarı oranı yüzde 50-55 iken, mikroçip yöntemiyle bu oran yüzde 69,4'lere yükseldi" dedi.



Tıraş, yöntemle özellikle 35-42 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 53,85; 35-53 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 64,7 başarı elde edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Yöntemle en yüksek başarı yüzde 76,2 ile kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde elde edildi. Çünkü mikro akışkan çip teknolojisiyle spermler arasından DNA yapısı en ideal olan spermleri seçmek mümkün. Sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir. Kaliteli spermler ve yumurta hücresinin birleşmesi ve neticesinde döllenmesiyle 5. güne ulaşan blastosist embriyolar elde edilir. Gebelik şansı bu embriyolarla daha da üstlere taşınır. Spermler arasından DNA'sı en kaliteli olan spermleri kullanmaktır. Bu sayede oluşturulacak embriyoların da DNA yapısı oldukça kaliteli olacaktır. Bu sayede embriyo rahme daha kolay tutunur, gebelik sağlıklı bir şekilde gelişir."







kaynak:habertürk