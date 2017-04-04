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erkeklerde kanser görülme oranı arttı!

ERKEKLERDE KANSER GÖRÜLME ORANI ARTTI!

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Keleş, erken tanının kanser tedavisinde önemli rolü olduğunu söyledi

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:33
Puan Ver : Erkeklerde Kanser Görülme Oranı Arttı!(6/10)6


Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yıldız Keleş, erken tanının kanser tedavisinde önemli rolü olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Keleş, 1-7 Nisan tarihlerinin her yıl kanser bilinçlendirme ve tanıtım haftası olarak değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye'de 2014 Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 163 bin yeni kanser vakasının görüldüğünü aktaran Yrd. Doç. Dr. Keleş, erkeklerde kanser görülme oranlarının arttığına dikkat çekti.



"ERKEN TANI İLE ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"



Erkeklerde en fazla akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Keleş, "Erken tanıyla kanser türlerinin tedavisinde başarı şansımız çok yüksek. O nedenle bu hafta kanserde erken tanıyı, düzenli sağlık kontrollerini vurguluyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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