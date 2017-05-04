

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-1 üstünlük kurarak, sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank'ın antrenörü Slobodan Kovac, "Türkiye'de en iyi voleybol oynayan takımı herkese gösterdiğimiz için, bunu kupayla taçlandırdığımız için çok mutluyum." dedi.







Bugünkü maça daha iyi konsantre olduklarını kaydeden Kovac, şöyle konuştu:







"Rakibimizden daha fazla enerjimizin olduğunu biliyorduk. Bunu da sahaya yansıttık. Türkiye'de en iyi voleybol oynayan takımı herkese gösterdiğimiz için, bunu kupayla taçlandırdığımız için çok mutluyum. Ligde normal sezonda yaşadığımız şeyler bugünün habercisi gibiydi. İkinci yarıda sadece 1 maç kaybettik. 7. sıradan 2.'liğe kadar yükseldik. Bu grafiği final serisinde de sürdürdük ve önemli rakiplerimizi yendik. 4 aylık zorlu bir çalışma sonucunda buraya ulaştığımız için çok mutluyum. Kulübümüze, başkanımıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum."











kaynak:haberler