Erkeğin gizli zevk noktaları







1. Adım: Cinsel uyarı







Beyni







"Bir erkek hemen hemen her şeyden tahrik olabilir. Provakatif bir bakış, belirli bir tondaki ses, ani bir dokunuş..." diye anlatıyor "He Comes Next" (O Sonra Gelir) kitabının yazarı lan Kerner, ve hemen akabinde aklına gelen soru, "Devam edebilir miyim acaba?"dır. Hiçbir erkek uygunsuz bir yerde tahrik olmak istemez, bu isteğini bastırma durumu heyecanını besler.







Bir erkeğin ağzından: "Benim kız arkadaşım beni nasıl harekete geçireceğini çok iyi biliyor. Geçen gün yemeğe gittik, tuzluğa uzanmak için eğildiğinde göğüsleri masaya değdi. Birdenbire aklımdan 'Acaba canı seks istiyor mu, bunu beni çıldırtmak için mi yapıyor?' gibi düşünceler geçmeye başladı." Hakan, 27







Vücudu







Erkeğin beyni seks moduna geçer geçmez vücudu sabırsızlıkla karıncalanmaya başlar. Ateşi yükselir ve kanına karışmış olan kimyasal haberciler derisini son derece hassas bir hale getirir. Basitçe anlatmak gerekirse tüm bedeni tırmanan cinsel hazzını takip etmeye, dolayısıyla da sertleşmeye başlar.







Bir erkeğin ağzından:"Tahrik olmaya başladığımda her küçük dokunuşun titreşimlerini kasıklarımda hissetmeye başlıyorum. Nişanlımın çıplak göbeği ya da göğüsleri vücuduma değdiği anda çıldırıyorum. Yemin ederim biri sırtımdan aşağıya buz akıtıyormuş gibi oluyorum." Mert, 25







Maksimuma çıkarın







"Kendini bırakıp tutmak arasında kararsız kaldığı bir evredeyken kontrolü kaybetmesini sağlayın, onu delirtin" diyor Kerner. Erkek beyninin, fiziksel durum üzerinde büyük bir kontrolü vardır. Buradaki kilit nokta onu çıldıracak hale getirmek için kullanacağınız oyunlar olacaktır. Onunla ilgili açık saçık rüyalarınızı itiraf edin ya da uygunsuz bir yerde sizin için çıldırmasına yol açacak yerlerine dokunun.







Şu anda en küçük hareketleri bile çok güçlü hissettiği için dokunuşlarınızı yumuşak ve tahmin edilemez bir boyutta tutmanız gerekir. "Bir da haki sefere neresine dokunacağınız konusunda merak içinde kalmalı" diyor seks uzmanı Ava Cadell. Tırnaklarınızı vücudunda gezdirin, poposuna dokunun ya da dudaklarınızı yavaşça kasıklarında dolaştırın.







2. Adım: Patlamaya hazırlık







Beyni







O şu anda iki farklı tarafa çekiliyor; sizi memnun etmek için işleri yavaş ve duygusal tutması gerektiğini biliyor ama sizi tamamen ele geçirmek için de sabırsızlanıyor. Kerner, "Bu safhada erkekler şefkat ve içgüdüleri arasında dolaşırlar" diyor ve ekliyor: "Kendi fiziksel açlıkları o kadar baskın olur ki kadına odaklanmakta güçlük çekebilirler."







Bir erkeğin ağzından: "Dürüst olmak gerekirse işlerin kızıştığı anda kız arkadaşım yumuşak dokunuşlar peşinde koşuyorsa rahatsız oluyorum. Olayın akıcılığını bozuyor bu. Ama sanırım bu onun, 'Hey, ben de buradayım.' deme yolu. Çünkü zaten, eğer beni durdurmazsa ben kolaylıkla atıp başımı gidebilirim." Ali, 26







Vücudu







Burada meydana gelen fiziksel değişimleri izlemeniz mümkün. Artık daha sert dokunuşlara cevap verdiğini ve acı eşiğinin iyice yükseldiğini, nefesinin hızlandığını gözlemlemeniz mümkün. Artık tamamen uyarılmış durumdadır, ne kadar tahrik olursa boşalmak için o kadar sabırsız hale gelecek ve beklemesi imkansızlaşacaktır, işte tam bu an erkek için birleşme zamanıdır. Çünkü zevkinin tırmanması ancak birleşmeyle mümkün olabilir.







Bir erkeğin ağzından: "Sevgilimle birleşmeyi beklerken tamamen delirmiş oluyorum. Tansiyon iyice yükseliyor ve rahatlamamın çok yakın olduğunu hissediyorum." Ömer, 32







Maksimuma çıkarın







Değişen isteklerini kontrol altına alın. Si zin de yoğunluktaki değişimi hissettiğinizi ona gösterin. "Biraz sert davranın, neredeyse bir aslan terbiyecisi gibi davranmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Tutkusunu kaybetmemesi ve kışkırtılması gerekir" diyor "Why Men Are The Way They Are" (Erkekler Neden Oldukları Gibidir) kitabının yazan Warren Farrell.







Ellerini yukarda birleştirip, dudaklarına ateşli bir öpücük kondurun. Bu tutkulu dudak kilitleme, arzu iletişimini sağlayacaktır. Bir başka çıldırtıcı durum da bacaklarınızla bacaklarını kilitlemektir. Kürek kemiğine, omurgasına ve poposuna özen göstermeyi ihmal etmeyin. Vaat edilmiş topraklara girmesine izin vermeden önce tırnaklarınızı yavaşça vücudunda dolaştırın. "Belindeki ve omurlarındaki sinirler doğrudan cinsel organlarına bağlıdır. O yüzden buraları harekete geçirmenin büyüleyici bir etkisi vardır. Bu aşamada son noktayı dilinizle koymanız zincirleme zevk dalgasını tetikleyecektir" diyor Kerner.







3. Adım: Dayanıklılık testi







Beyni







"Erkekler, eğer baş döndürücü bir final istiyorlarsa o yolu gitmeleri gerektiğini bilirler. O yüzden o hayvani dürtülerini bir kenara bırakıp olaydan zevk almaya çalışırlar, ama çok fazla değil" diyor Farrell. Basitçe anlatmak gerekirse kafasının içinde bir 'dur' etkisi olmalıdır. Seksi olmayan şeyler düşünmek ona bu noktada yardımcı olacaktır. Ama kendini bir kez aşağılara çektiğinde tekrar hızlanması da uzun zaman alabilir. Bu noktada bir fantezi düşünüp kendini tekrar moda sokması gerekebilir. Bu arada olaydan kopup gittiğini hissedebilirsiniz.







Bir erkeğin ağzından: "Seks sırasında kafamın içindeki bir ses 'istiyorum, istiyorum' diye bağırıp duruyor, öbürü de 'kendine hakim ol, senin bir beceriksiz olduğunu düşünecek' deyip duruyor. Bu tam bir savaş." Engin, 23







Vücudu







"Bu safhada 'çeşit' erkekler için her şeydir" diyor Kerner ve durumu şöyle açıklıyor: "Fiziksel olarak aldığı zevk, beline, poposuna ve kasıklarına sıcak bir kemer gibi dolanmış durumdadır ve zevk dalgaları bu bölgelerden tüm vücuduna yayılır. Fiziksel olarak her an ayrı bir savaş içinde bulunduğundan erkek, farklı sürtünmeler, ritimler için büyük bir açlık duyar. Değişken hız ve pozisyonlar sayesinde hem aldığı zevk artar, hem de kendisini daha kolay kontrol eder."







Bir erkeğin ağzından: "Sevişmeden önce kız arkadaşımın en azından bir orgazm yasamasını sağlıyorum çünkü bir kere olayın içine girdiğim zaman vücudumdaki testosteron öyle bir patlıyor ki ona ilgi göstermek şöyle dursun önümü bile göremez hale geliyorum." Cenk, 25







Maksimuma çıkarın







Onun sizi geriden takip ettiğini hissediyorsanız açık saçık konuşma zamanı gelmiş demektir. Onunla birlikteyken kendinizi ne kadar seksi hissettiğinizi söyleyin ve bir takım isteklerde bulunun; 'daha hızlı', 'daha sert' gibi...







Şu üç hareketi deneyebilirsiniz. Kendinizi yukarı doğru kaldırın. Üzerine çıkın; böylece hem onu kızdıracak yavaş hareketler hem de onu delirtecek dönüşleri yapmak sizin elinizde olacak. Son görev olarak, onu son noktaya taşıyacak sert sürtünmeleri yaratın. Gerektiğinde yavaşlayın, bu bekleme süresini ne kadar uzun tutarsanız patlama o kadar güçlü olacaktır. Ve tabii bu arada sizin durumunuz da garanti edilmiş olur.







4. Adım: Patlama zamanı







Beyni







Boşalmadan hemen önceki zamanda sevgilinizin beyni tamamen kapanır. "O an hissettikleri tarafından ele geçirilmiş bir haldedir ve akabinde inanılmaz bir rahatlama hisseder. Aklını seksten uzaklaştırmasına yardım eden 'prolaktin' salgılanmaya başlar" diyor Kerner. Eğer yataktan fırlayıp "Hadi arabayı yıkayalım" diyen biriyle beraberseniz artık nedenini biliyorsunuz. Tabii çoğu adam seksten sonra uyuyup kalır; demin kendinden geçmesine yol açan aynı 'endorfin' seksten sonra onu uyutur.







Bir erkeğin ağzından: "Boşalmadan iki saniye önce bunun sonsuza kadar sürmesini istiyorum ama bir kez boşaldım mı iki saniye sonra umurumda bile olmuyor." Doruk, 25







Vücudu







Boşalmadan hemen önce bütün vücudunun sertleştiğini hissedebilirsiniz. Bütün enerjisini son vuruşlar için saklıyor gibidir. Patlamadan önceki gerginliktir bu. Normalde 0.8 saniye aralıklarla dört ya da beş kasılma olur ve bunların ilkleri en güçlü olanlarıdır.







Bir erkeğin ağzından: "Boşalma vücudumdan bir şeyler çıkıyormuş hissiyle dolduruyor beni. Borulardan aşağıya doğru bir sıvının hızla aktığını hissediyorum. En iyi seks kasıklardan başlayıp tüm vücuda yayılan, elektrik şoku veriliyormuş gibi hissettiren oluyor." Gökhan, 24







Maksimuma çıkarın







Bunu tam boşaldığı sırada erkeğinizi kendinize çekerek yapabilirsiniz. "Orgazmı boyunca onu uyarmak son derece önemlidir ama bu tepe noktasından hemen sonra kan erkeğin cinsel organından uzaklaşır ve çok küçük dokunuşlar dışında bir şeye tahammül edemez vaziyette bırakır onu. Bu esnada yapılacak en iyi şey vücudunun üst kısımlarına dokunmaktır. Bu dokunuşlar onun cildini rahatlatır ve ilişkinizi güçlendirir" diyor Kerner.







Erkeklerin seks sonrası istekleri







Seks harikaydı, birlikte muhteşem bir deneyim yaşadınız. Asıl soru, onun bu mutluluğunu devam ettirebilmek için ne yapabilirsiniz?







"Kız arkadaşım daha fazla istediği zaman kendine dokunmaya başlar. Bitmiş bir halde bile olsam durgunluğumu terk etmeme sebep olur bu dokunuşlar. Normal bir adam tahrik olmadan bu sahneyi izleyemez." Serkan, 24







"Bunu normalde herkese söylemem ama sevişmekten bitmiş bir haldeyken yatakta kız arkadaşımla uzanıp birbirimize sarılmamızdan çok hoşlanıyorum. Bu benim için işin en zevkli kısımlarından biri." Ali, 30"Seksten sonra ellerini hassas bölgemden mümkün olduğunca uzakta tutmasını istiyorum ama diğer her yerime dokunabilir. Bunu yaptığında yeniden enerjiyle doluyorum, küçük dokunuşlar beni uyandırıyor." Tolga, 32







"Seksten sonra bir an önce yataktan çıkıp, saçma sapan televizyon programlarını seyretmek istiyorum. Bu, aklımı dağıtmama yardımcı oluyor." Yiğit, 25







"Kız arkadaşım birbirimize sarılıp yatalım istiyor biliyorum ama seksten sonro o kadar acıkıyorum ki... Eğer bir sandviç yapmama izin verse söz yine gelip yanına yatarım..." İlker, 26