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erkekler seks sonrasında neden uyuyakalır?

ERKEKLER SEKS SONRASINDA NEDEN UYUYAKALIR?

Cinsel ilişki sonrasında erkeklerin uyuyakalmasının sebebini merak ediyorsanız işte size tatmin edici açıklamalar…

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:30
Puan Ver : Erkekler Seks Sonrasında Neden Uyuyakalır?(10/10)11


Partneriniz cinsel ilişki sonrasında gözlerini açık tutmakta zorlanıyor ve uyuyakalıyorsa sizi sevmediğini çıkarmayın. Aslına bakılırsa uykularının gelmesinin sebebi size karşı sevgisinin azalması değil tamamen biyolojik durumu.



Erkeklerin vücudundan orgazm sonrasında fiziksel değişimler yaşanır. Kendini yorgun hissetmesine neden olan prolaktin hormonu salgılanır ve bu nedenle hareket yetisi kısıtlanır.



Seks sırasındaki yorgunluk ve harcanan enerjiye bağlı olarak kaslarda enerji üretimini tetikleyen glikojen seviyesinde azalma gözlemlenir. Bu nedenle seks sonrasında uykulu ve yorgun hissederler. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla kas bulunduğu için, yorgunlukları kadınlarla kıyaslandığında çok daha fazladır.



Kısacası erkeklerin uyuyakalmasının sebebi ilişkinizdeki sorunlar veya size ilgisinin azalmasıyla bağdaştırılamaz. Erkekler tamamen doğaları gereği kadınlardan daha yorgun hisseder ve uyuma güdüsü harekete geçer.



 



kaynak:milliyet








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