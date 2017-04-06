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erkekler o sorun için mutlaka böyle tüketin!

ERKEKLER O SORUN İÇİN MUTLAKA BÖYLE TÜKETİN!

40 yaşından sonra prostat kanseri riskinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu duruma yol açan 5 nedeni sıralayarak uyardı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:01
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40 yaşından sonra prostat kanseri riskinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu duruma yol açan 5 nedeni sıralayarak uyardı: İsterseniz korunursunuz. Dünya genelinde yılda 1 milyon erkek prostat kanserine yakalanıyor. Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, 20-30'lu yaşların erkeklerde testis tümörünün en sık görüldüğü dönem olduğuna dikkat çekiyor.



KENDİNİZİ MUAYENE EDİN



Tüm erkeklerin mutlaka kendi kendini muayene etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Cemil Uygur, şu uyarılarda bulunuyor: "Özellikle testislerdeki şişlik ve sertlikleri ciddiye almak ve bir üroloji uzmanına başvurmak önemli. İdrarda ağrısız kanama olmasının, mesane ve ürotelyal kanserler açısından uyarıcı bir işaret olabileceği unutulmamalı. 40 yaş itibariyle ise prostat kanseri riski arttığı için, yılda bir kez üroloji kontrolü yaptırılmalı."



 



kaynak:sabah






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