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erkekler nelere dayanamaz?

ERKEKLER NELERE DAYANAMAZ?

Her kadın sevdiği erkeği baştan çıkarmak ve etkilemek ister.

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:46
Puan Ver : Erkekler Nelere Dayanamaz?(6.5/10)6


Toplumda bilinen erkek dergileri, pornografik filmler ve açık seçik resimler ise gerçeği yansıtmamaktadır. İşte erkeklerin dayanamadığı şeyler…



Çekici kıyafetler



Seksologlara göre erkeklerin aklını başından alan şeylerde liste başında dar bir kot giymiş ancak düğmesini kapatmamış ya da en üst düğmesini açık bırakan bir gömlek giyen kadın geliyor. Çoğu erkek bu görüntü karşısında savunmasız kalıyor. Ayrıca ilgi çekici gözlükler de seksi görünümü artırıyor.



Seksi iç çamaşırları



Erkekler G-string tipi iç çamaşırları sanıldığı kadar seksi bulmuyor. Aslında çarpıcı renklerin daha etkili olduğunu belirtiyor. Hem psikologlar hem de erkekler pembe, gri, mor ve mavi renklerin libidoyu artırmadığını doğruluyor.



“Kirli” sözcükler



Çoğu erkek seks öncesinde ve sırasında eşlerinin garip ve müstehcen sözler söylemesine karşı koyamadıklarını itiraf ediyor.



Kokular



Erkekler güzel kokuları çok seviyor. Ancak güzel kokmak onlar için parfüm değil doğal ten kokusunu işaret ediyor. Sage, sandal ağacı,ylang-ylang gibi kokular cinsel duyguları harekete geçiriyor.



Doğal tavırlar



İngiliz bilim adamları çok çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne seriyor. Erkekler sinirli bir kadın gördüklerinde ne yapacağını şaşırıyor. Bunun sebebi olarak kızgın bir kadının göğüslerinin dikleşmesi, nefesinin düzensizleşmesi ve gözlerinin parlaması gösteriliyor.








Etiketler: Erkekler  Nelere  Dayanamaz    haber

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