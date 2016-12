Flörte Açık!: Kendisini aşırı ciddiye alan kadınlar ne yazık ki bu listede yer almıyor! Beyler; flört etmeyi, cilveleşmeyi ve bunu dünya sorunu haline getirmemeyi becerebilen kadınları seksi buluyorlar! Cilveli derken, aklınıza saçma hareketler gelmesin! Aksine ilgi çekmek için soytarılık yapan kadınlara üzülüyoruz... Hayatı seven ve bir adamdan hoşlandığını rahatlıkla belli edecek olgunlukta olan bayanlardan bahsediyoruz!







Güzel Kadınlar!: Evet, evet. Bu oldukça göreceli bir kavram. Ama sizi normalde gördüğünden daha farklı görmesi, görüntünüze özen gösterdiğini fark etmesi bunun için yeterli olacaktır. Yemeğe çıkarken vücut hatlarınızı belli eden şık bir elbise ve hafif bir makyajla bunu başarabilirsiniz!







Seksten Ne Haber?: Bazı erkekler söz konusu seks olduğunda; evlilikte, bazılarıysa ilişki esnasında daha rahat olurlar. Ama hepsi bir yerden sonra bunun hakkında konuşmak isterler. Kadınlar genelde bu konular hakkında çekingen olduklarından; bunu konuşabildikleri yetişkinlikte kadınları daha seksi bulurlar!







Erkek Gibi Anlayan!: Onlar gibi düşünebilen ya da erkek beynini anlayabilen kadınları pek tabii seksi buluyorlar! Kim, sürekli karşısındakinin haklı olduğunu savunan birini sevmez ki!







Sevgi Dolu!: Çoğu erkek için fiziksel bağlantının etkisini ve önemini abartmamak çok zor. Bunu anlayabilen ve fiziksel temaslardan çekinmeyen cana yakın kadınları her zaman seksi bulurlar!







Sevgi Dolu!: Çoğu erkek için fiziksel bağlantının etkisini ve önemini abartmamak çok zor. Bunu anlayabilen ve fiziksel temaslardan çekinmeyen cana yakın kadınları her zaman seksi bulurlar!







Teşekkür Etmeyi Bilmek!: Erkekler çoğu zaman randevu mekanı ayarlamak ve sizi mutlu etmekle uğraşmakla meşgul olduklarından; sizin için bir şeyler yaptıklarında "Harika bir gündü!" tarzı şeyler duymak istiyorlar haliyle. Minnet ve takdir duygusunu yansıtmaktan çekinmemek cazibenin en önemli unsurlarındandır! Hadi ama, bir teşekkürü çok görmeyin!







Esneyen Kurallar!: Kurallı ve kuralları olan bir kadınsanız, bu kuralların dışına çıkmak istediğinizi ona söylediğinizde ya da hafif değişiklikler yapmak istediğinizde sizi inanılmaz seksi bulacaktır çünkü böyle durumlarda kendilerini "suç ortağı" gibi hissederler!







Korkularıyla Baş Eden!: Dikkat edin, "korkusuz" demiyoruz! Bir takım korkuları olan ve onları yenmek için çaba gösteren, korkmasına rağmen onların üzerlerine giden kadınlardan bahsediyoruz! Çünkü onlar güçlüdür ve güç her zaman seksidir!







Öpücük Tanrıçası!: Güzel bir öpüşmeyle aklını başından alamayacağınız erkek yoktur! İyi öpüşen kadınları seksi bulmalarına şaşmamak gerek!







Mizah Anlayışı!: Erkekler şakalarına, esprilerine gülünmesine bayılırlar! Özellikle mizah anlayışı olan kadın, onlara her zaman daha seksi gelir! Eğlenmeyi kim sevmez!