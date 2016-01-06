

Sevgi Dolu!: Çoğu erkek için fiziksel bağlantının etkisini ve önemini abartmamak çok zor. Bunu anlayabilen ve fiziksel temaslardan çekinmeyen cana yakın kadınları her zaman seksi bulurlar!



Teşekkür Etmeyi Bilmek!: Erkekler çoğu zaman randevu mekanı ayarlamak ve sizi mutlu etmekle uğraşmakla meşgul olduklarından; sizin için bir şeyler yaptıklarında "Harika bir gündü!" tarzı şeyler duymak istiyorlar haliyle. Minnet ve takdir duygusunu yansıtmaktan çekinmemek cazibenin en önemli unsurlarındandır! Hadi ama, bir teşekkürü çok görmeyin!