

Testis kanserinin en çok 20 ve 40 yaş arasındaki erkeklerde görülen bir tümör olduğuna dikkat çeken Kilciler, "Testis tümörüne yakalanma ihtimali en yüksek olan grup, doğuştan inmemiş testisi olan erkeklerdir.



İnmemiş testisi olan erkekler normal erkeklere göre 5 kat daha fazla testis tümörüne yakalanma ihtimaline sahiptir. Bu hastalarda ameliyat ile testis torbasına indirilse bile bu risk ortadan kalkmıyor.