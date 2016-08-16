

Genel anlamda, rinoplastide uygulanan cerrahi teknikler kadın ve erkek hastalarda aynı olmakla birlikte estetik açıdan hedeflerde farklılıkların olduğunu belirten Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, erkek yüzü daha güçlü, köşeli özelliklere sahipken, kadınların daha yuvarlak yüz şekli ve kıvrımlı yüz çizgileri olduğunu söyledi.



İdeal kadın ve erkek burnu ile ilgili sayısız farklılıklardan bahsedilebileceğini ifade eden Op. Dr. Bahadır Baykal, “Erkekler genellikle düz, dışbükey, daha büyük ve geniş buruna sahipken, kadınlar daha içbükey ve küçük burunlara sahiptirler. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, ideal kadın burnunda 106 derecelik bir eğimin burun için optimum açı olduğunu ortaya koyuyor. Oldukça uzun zamandır ideal kadın burnu tanımı kozmetik cerrahi otoriteleri tarafından çalışılmış ve pek çok farklı girişim olmuştur. Yapılan son araştırmaya göre, Cambridge Düşes'i Kate ve Jessica Biel ‘ ideal ‘olan 'mükemmel' buruna sahipler. Üst dudakla burun ucunun yaptığı açının 106 derece olması feminen görüntü oluşmasını sağlar. Üst dudakla burun ucunun yaptığı açının 90 dereceden az olması halinde daha uzun görünen maskülen bir burun ve yüz görüntüsü oluşur.” diye konuştu.



Burun estetiği tüm dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biri olduğuna dikkat çeken Baykal, “Her yıl, binlerce kadın hasta estetik açıdan kendini daha iyi ve daha güzel görmek adına kozmetik imkanlar içerisinde belli bir arayışa girer. Genellikle kadın hastalarımızda, burun şekillerinden kaynaklanan deformitiler ve burun şeklinin yüze uyumsuz ve orantısız olması memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Burun estetiği ameliyatı sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynar. Özellikle kadın hastalarımız, burun estetiği ameliyatından sonra kendilerine güvenlerinin arttığı, daha istikrarlı bir duygusal huzura sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Hatta bazı bayan hastalarımız, rinoplasti başarısını hayatlarının değişmesine sebep olan bir deneyim olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bazı kadın hastalarımız, burun fonskiyonlarının tam olarak çalışması ve küçük kusurlarının düzeltilmesi için rinoplasti prosedürlerinden faydalanırken, önemli çoğunluk için başlıca sebep tamamen estetik kaygıdır. Burun estetiği ameliyatları tamamen kişiye özeldir. Her burnun doğası birbirinden farklıdır. Bu nedenle ameliyatı yapacak olan cerrahın seçimi çok önemlidir. Özellikle kadın hastalarımızda yüze doğal ve yumuşak bir görünüm verebilmek için hekimin sanatsal yetenekleri ve cerrahi becerileri oldukça önemlidir. Feminen özelliklerinizi geliştirecek, yüzünüzün doğal görünmesini sağlayacak ve nüansları iyi ve doğru anlayan bir cerrah, ameliyatın başarı oranını yükseltecektir. Bir cerrah olarak kadın hastalarımızın burun estetiği ameliyatlarında benim için hedef; güzel, doğal ve yumuşak bir ifade oluşturmak, yüze denge ve simetri getirebilmektir.” ifadelerini kullandı.



Burun yüzün en belirgin özelliği olduğunu vurgulayan Baykal, “Şekil olarak yüzle orantılı değilse, makyaj miktarı ne olursa olsun bir fark oluşturmayacaktır. Kişinin yüzündeki dengede burun, önemli bir rol oynar ve rinoplastide, bu dengeyi oluşturmak ve geliştirmek için yapılan bir uygulamadır. Genel olarak kadın burunları, yuvarlak uçlu, daha rafine , ince ve dardır. Bunun tersi olduğu durumlarda, yani burnun daha büyük, daha geniş, köşeli olduğu yüzlerde maskülen ve dengesiz bir yüz ifadesi mevcuttur. Rinoplasti ile hedeflenen yüze feminen ifadenin kazandırılmasıdır.” şeklinde konuştu.