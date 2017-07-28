ERKEK MİLLİ HENTBOL TAKIMI, RUSYA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLDU
Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'ya 30-26 yenerek altın madalya kazandı.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, finalde Rusya'yı 30-26 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Çarşamba Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.
TRİBÜNLER DOLDU
Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.
Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında da Rusya'yı 24-18 mağlup etmişti.
Kaynak: haberinburada
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