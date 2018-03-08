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Erkek çocukla cinsel ilişkiye giren başsavcı vekili tutuklandı

ERKEK ÇOCUKLA CİNSEL İLİŞKİYE GİREN BAŞSAVCI VEKİLİ TUTUKLANDI

Hollanda'da çevre suçları ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı vekili Vincent L., reşit olmayan bir erkek çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tarih : 08 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı(7/10)3

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Amstelveen semtinde yapılan operasyonlarda, başsavcı vekilinin yanı sıra, aynı suçu işledikleri belirlenen ve yaşları 38 ile 61 arasında değişen 10 kişi daha yakalandı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay geçen yıl, internetteki arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişilerle para karşılığı birlikte olan 16 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Oğullarının cep telefonunda uygunsuz mesajlar gören aile, suç duyurusunda bulundu. Geçen yıl Temmuz ayından itibaren soruşturmayı derinleştiren polis, Başsavcı vekili Vincent L.'nin de 16 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye girdiğini belirledi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Gözaltına alınan Vincent L.'nin Ocak ayından itibaren görevine son verildi. Uzun süre savcı olarak görev yapan Vincent L., 2016 yılında çevre ve suçları ve yolsuzluktan sorumlu başsavcı vekili olarak atanmıştı.

"ŞOK EDİCİ"

Başsavcılık sözcüsü Katelijne den Hertog, "inanılmaz derecede şaşırdıklarını" belriterek, meslektaşlarının reşit olmayan bir çocukla para karşılığı birlikte olmasının büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

Sözcü, konuyu büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sının, erkek çocuğu ile 15 yaşından beri birlikte olduğu belirlendi. Çocuğun, internetteki arkadaşlık sitesilerine verdiği ilanlarda gerçek yaşını yazıp yazmadığı bilinmiyor.

MAHKEME ÖNÜNE ÇIKACAKLAR

Vincent L.'nin avukatına göre, başsavcı vekili söz konusu çocukla 16 yaşındayken birlikte oldu. Avukata göre, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarla cinsel ilişkiye girenlere verilen ceza, 16 - 17 yaşındaki çocuklarla birlikte olanlara verilenden daha fazla.

Sanık avukatlarının 1 Nisan'a kadar sürecek araştırma talebinin ardından, başsavcı vekili ile diğer 10 kişinin mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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