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ERKEK ARKADAŞLARINA UYUŞTURUCU PARTİSİ VEREN LİSELİ KIZ ÖLDÜ


Erkek arkadaşlarına uyuşturucu partisi veren liseli kız öldü
Tarih : 10 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Erkek Arkadaşlarına Uyuşturucu Partisi Veren Liseli Kız Öldü(6/10)2

Antalya'da, anne ve babası boşandığı için yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B. (18), oturduğu dairede yaşamını yitirdi. Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

ARKADAŞLARINI EVE DAVET ETTİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1341 Sokak'taki olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yine ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi E.B., dün akşam saatlerinde okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre eğlenen genç kız, eve gelip uyudu. Bugün öğleden sonra ise okuldan iki erkek arkadaşı E.B.'yi arayarak dışarıda buluşma teklifi yaptı. Ancak E.B. arkadaşlarını eve davet etti.

İÇKİ İÇTİ, UYUŞTURUCU KULLANDI

Akşam saatlerinde gelen arkadaşlarıyla müzik dinleyip eğlenen genç kız, iddiaya göre içki içip uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahale ettikleri E.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ERKEK ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin de incelemesinden sonra E.B.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Genç kızın, alkolle beraber yüksek dozda eroin kullandığı ve buna bağlı yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Polis, olay anında E.B.'nin yanında bununan iki erkek arkadaşını gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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