

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde 36 yaşındaki Havva Er, arkadaşlarıyla kaldığı evdeki odasında, başından tabancayla vurularak ölü bulundu. Olay anında odada bulunan ve genç kadını kendisinin vurmadığı ileri süren 31 yaşındaki erkek arkadaşı Ünal İ. polis tarafından gözaltına alındı.







Olay, gece saat 24.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Güçlü Sokak'ta meydana geldi. İçkili bir gazinoda çalışan ve kız arkadaşları ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Havva Er'in erkek arkadaşı Ünal İ. ile birlikte bulunduğu evindeki odasından gece saatlerinde bir el silah sesi geldi. Evdeki arkadaşları odaya yönelirken, içeriden çıkan Ünal İ. ‘Ben öldürmedim' diyerek evden ayrıldı.



ERKEK ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI



Havva Er'i odada kanlar içerisinde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan muayene sonrası Havva Er'in öldüğü belirlendi. Polis tarafından evde yapılan aramada ise Havva Er'in yanında bir adet tabanca bulundu. Birlikte kaldığı kız arkadaşlarının verdiği ifade doğrultusunda adresi belirlenen ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Ünal İ. polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.







Ünal İ.'nin polise 3 ay önce tanıştığı Havva Er'i kendisinin öldürmediği ve intihar ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak:habertürk