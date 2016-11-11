'ERKEK ADAM TABİİ Kİ ÇAPKINLIK YAPACAK'
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi Haakan Sabancı'nın bir kadınla görüntülenmesi ile ilgili konuştu.
Aslışah Alkoçlar, Nişantaşı'nda katıldığı bir davette eski sevgilisi Hakan Sabancı'yı sosyal medyadan takip ettiği iddiasına, "Çok saçma. Her şey bitti" karşılığını verdi.
Sözcü'de yer alan habewre göre; sosyetik güzel, Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz hafta bir kadınla görüntülenmesi konusunda, "Erkek adam tabii ki çapkınlık yapacak" yorumunda bulundu.
kaynak:milliyet
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