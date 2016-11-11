Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

'erkek adam tabii ki çapkınlık yapacak'

'ERKEK ADAM TABİİ Kİ ÇAPKINLIK YAPACAK'

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi Haakan Sabancı'nın bir kadınla görüntülenmesi ile ilgili konuştu.

Tarih : 11 Kasım 2016, 12:14
Puan Ver : 'erkek Adam Tabii Ki Çapkınlık Yapacak'(10/10)10


Aslışah Alkoçlar, Nişantaşı'nda katıldığı bir davette eski sevgilisi Hakan Sabancı'yı sosyal medyadan takip ettiği iddiasına, "Çok saçma. Her şey bitti" karşılığını verdi.



Sözcü'de yer alan habewre göre; sosyetik güzel, Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz hafta bir kadınla görüntülenmesi konusunda, "Erkek adam tabii ki çapkınlık yapacak" yorumunda bulundu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Erkek  Adam  Tabii  Ki  Çapkınlık  Yapacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER