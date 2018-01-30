ERKAN ZENGİN, AYTEMİZ ALANYASPOR'A İMZAYI ATTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor'a imzayı attı.
Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayırmıştı. Birçok takımdan teklif alan Erkan Zengin, Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
TFF 1. LİGDE 13 MAÇA ÇIKTI
Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Erkan Zengin, sözleşme süresince 1.5 yıl içinde 5 milyon TL kazanacak. Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Ligde 13 maça çıkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı. (HTSpor)
Kaynak: haberinburada
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