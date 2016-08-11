Oyuncu Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cem Cano ile talihsiz bir olay yaşadı.



Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Paramparça' dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın ailesiyle birlikte çıktığı tatilde ‘Cano' isimli teknesi motor arızasından yandı.







BİR ANDA ALEV ALDI



Oğlu Cem Cano ve eşi Didem'le tatil için Fethiye Göçek'e giden oyuncu birkaç gün burada kaldıktan sonra rotayı Rodos'a doğru çevirdi. Seyir halindeki tekne, elektrikten kaynaklı motor arızasıyla bir anda alev aldı. Yangın Petekkaya ailesinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. 45 yaşındaki oyuncu, eşi ve oğlunu zodyak botla karaya çıkardı