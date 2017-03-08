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Erkan Petekkaya'dan 10 Milyonluk İmza!
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erkan petekkaya'dan 10 milyonluk imza!

ERKAN PETEKKAYA'DAN 10 MİLYONLUK İMZA!

Erkan Petekkaya'yı 'dünyaya açılacak oyuncu' olarak gören FOX TV, dünya çapında bir yapım firması olan Red Arrow'a bağlı ve Amerika'da harikalar yaratan yapım şirketi 'Karga Seven Pictures' ortak bir konsorsiyumla dün sözleşmeleri toplu halde imzaladılar.

Tarih : 08 Mart 2017, 13:40
Puan Ver : Erkan Petekkaya'dan 10 Milyonluk İmza!(10/10)8


Robert De Niro, J.J. Abrahams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi-sporcu yıldızların yer aldığı dünyanın en büyük menajerlik firması 'CAA' ile Erkan Petekkaya tanıştırılıp yürünecek yol haritası belirlendi.



Nisan ayı sonundan itibaren öncelikli olarak dil eğitimi ve Hollywood kültürünü benimsemesi için Türk oyuncunun 2 ay Los Angeles'ta yaşayacağı öğrenildi. Ardından Türkiye'deki fox tv'de yayınlanacak ve şimdiden Türkiye'ye satılması konusunda anlaşmaya varılan dizi çekimleri önce Los Angeles'ta başlayacak sonra Türkiye'de devam edecek. Petekkaya'nın bu anlaşma ile birlikte artık Hollywood ünlüleri gibi önemli maddi ve manevi imkanlara kavuşacağı, yılda 10 Milyon TL alacağı belirtiliyor.



 



kaynak:milliyet








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