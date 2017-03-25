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erkan petekkaya ameliyat oldu

ERKAN PETEKKAYA AMELİYAT OLDU

Uzun bir süredir böbreklerinden rahatsızlık yaşayan Erkan Petekkaya ağrıları şiddetlenince ameliyat oldu.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:18
Puan Ver : Erkan Petekkaya Ameliyat Oldu(6/10)3


Taşlar büyük olduğu için operasyondan başka çaresi kalmayan oyuncu, başrolde olduğu “Paramparça” dizisinin veda fotoğraflarında neden yer almadığı da ortaya çıktı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Erkan Petekkaya'nın, birkaç gün sonra taburcu edileceği açıklandı.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Erkan  Petekkaya  Ameliyat  Oldu    haber

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