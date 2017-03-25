Uzun bir süredir böbreklerinden rahatsızlık yaşayan Erkan Petekkaya ağrıları şiddetlenince ameliyat oldu.



Taşlar büyük olduğu için operasyondan başka çaresi kalmayan oyuncu, başrolde olduğu “Paramparça” dizisinin veda fotoğraflarında neden yer almadığı da ortaya çıktı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Erkan Petekkaya'nın, birkaç gün sonra taburcu edileceği açıklandı.







kaynak:ensonhaber