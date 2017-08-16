ERKAN ÇELİK'İN YENİ SEVGİLİSİ SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan ayrıldıktan son uzun süredir ortalarda görünmeyen Erkan Çelik, şimdilerde yeni sevgilisi ile yeniden gündemde.
6 yıl aşk yaşadığı Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
"BİR TEK GÜLÜŞÜNE BİN ŞİİR YAZDIM"
Erkan Çelik fotoğrafın altına "Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım" notunu düştü. Erkan Çelik'in kız arkadaşı Seda Sayan'a benzetildi.
SEDA SAYAN DA BOŞ DURMUYOR
Seda Sayan'ın ise Nova Motors'un sahibi galerici Murat Karabova (46) ile yakınlaştığı konuşuluyor.
İşte Erkan Çelik'in yeni sevgilisi;
Kaynak: haberinburada
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