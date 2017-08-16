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Erkan Çelik'in Yeni Sevgilisi Seda Sayan'a Benzetildi

ERKAN ÇELİK'İN YENİ SEVGİLİSİ SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan ayrıldıktan son uzun süredir ortalarda görünmeyen Erkan Çelik, şimdilerde yeni sevgilisi ile yeniden gündemde.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Erkan Çelik'in Yeni Sevgilisi Seda Sayan'a Benzetildi(9/10)5

6 yıl aşk yaşadığı Seda Sayan'dan 5 ay önce ayrılan Erkan Çelik yeni sevgilisi Tuğba Olcay ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"BİR TEK GÜLÜŞÜNE BİN ŞİİR YAZDIM"

Erkan Çelik fotoğrafın altına "Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım" notunu düştü. Erkan Çelik'in kız arkadaşı Seda Sayan'a benzetildi.

SEDA SAYAN DA BOŞ DURMUYOR

Seda Sayan'ın ise Nova Motors'un sahibi galerici Murat Karabova (46) ile yakınlaştığı konuşuluyor.

İşte Erkan Çelik'in yeni sevgilisi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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