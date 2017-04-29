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erkal'ın tedavisi kamu hastanesinde devam edilecek

ERKAL'IN TEDAVİSİ KAMU HASTANESİNDE DEVAM EDİLECEK

Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi.

Tarih : 29 Nisan 2017, 14:11
Puan Ver : Erkal'ın Tedavisi Kamu Hastanesinde Devam Edilecek(6/10)8


Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi. Erkal'ın, nakil sonrası yapılan ilk değerlendirmesinde, bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğunun tespit edildiği öğrenildi



Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi.



HAYATİ FONKSİYONLARI DÜZENSİZ



Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.



TEDAVİSİNE YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİLECEK



Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi. İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.



 



kaynak:sabah








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