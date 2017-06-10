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eritre, katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

ERİTRE, KATAR İLE İLİŞKİLERİ KESMEYİ REDDETTİ

Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerinin bu isteğini geri çevirdi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Eritre, Katar İle İlişkileri Kesmeyi Reddetti(6/10)6


Eritre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar ile ilişkisi bulunan diğer devletler gibi Suudi Arabistan ve BAE'den kardeş Doha ile ilişkilerimizi kesme talebi geldi. Biz bu talebi tamamıyla reddettik. Kardeş Katar halkı ve devletini bizlere derin ilişkiler bağlıyor. Söz konusu ülkelerin ambargo kararıyla ilişkilerimizi kesmemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen'in geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasıyla başlayan krizde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



 



kaynak:ahaber








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