ERİC CANTONA: MOURİNHO YANLIŞ TERCİH
50. yaşgününü kutlayan Manchester United efsanesi Eric Cantona, kulübün Jose Mourinho'lu geleceğini değerlendirdi.
50. yaşgününü kutlayan Manchester United efsanesi Eric Cantona, kulübün Jose Mourinho'lu geleceğini değerlendirdi. United taraftarının Alex Ferguson dönemindeki tempolu hücum futbolunu çok özlediğini hatırlatan Cantona, Mourinho'nun da taraftarın beklentisini karşılayamayacağı görüşünde.
MOURİNHO'YU ÇOK SEVİYORUM
United taraftarının van Gaal'in oynattığı durağan futboldan yakındığını vurgulayan Cantona, Mourinho'nun da benzer bir tarza sahip olduğunun altını çizdi. Eski Fransız oyuncu; "Mourinho'yu çok seviyorum. Futbol tutkusunu, kişiliğini, oyun zekasını, oyuncularından her zaman yüzde 100 performans beklemesini taktir ediyorum. Ancak Mourinho Manchester United değil. United'da muhtemelen kupa da kazanacaktır. Ancak taraftarın Ferguson döneminde alıştığı oyunu oynatacağını sanmıyorum" dedi.
ÇARE GUARDİOLA
United'ı yeniden heyecan verecek bir takım haline getirecek tek ismin Guardiola olduğunu savunan Cantona; "Alınması gereken kişi Guardiola'ydı. Manchester'ı değiştirebilecek tek kişi o. Guardiola şimdi Manchester'da ama yanlış takıma gitti" yorumunu yaptı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar