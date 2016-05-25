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eric cantona: mourinho yanlış tercih

ERİC CANTONA: MOURİNHO YANLIŞ TERCİH

50. yaşgününü kutlayan Manchester United efsanesi Eric Cantona, kulübün Jose Mourinho'lu geleceğini değerlendirdi.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 11:12
Puan Ver : Eric Cantona: Mourinho Yanlış Tercih(10/10)7


50. yaşgününü kutlayan Manchester United efsanesi Eric Cantona, kulübün Jose Mourinho'lu geleceğini değerlendirdi. United taraftarının Alex Ferguson dönemindeki tempolu hücum futbolunu çok özlediğini hatırlatan Cantona, Mourinho'nun da taraftarın beklentisini karşılayamayacağı görüşünde.

MOURİNHO'YU ÇOK SEVİYORUM



United taraftarının van Gaal'in oynattığı durağan futboldan yakındığını vurgulayan Cantona, Mourinho'nun da benzer bir tarza sahip olduğunun altını çizdi. Eski Fransız oyuncu; "Mourinho'yu çok seviyorum. Futbol tutkusunu, kişiliğini, oyun zekasını, oyuncularından her zaman yüzde 100 performans beklemesini taktir ediyorum. Ancak Mourinho Manchester United değil. United'da muhtemelen kupa da kazanacaktır. Ancak taraftarın Ferguson döneminde alıştığı oyunu oynatacağını sanmıyorum" dedi.

ÇARE GUARDİOLA



United'ı yeniden heyecan verecek bir takım haline getirecek tek ismin Guardiola olduğunu savunan Cantona; "Alınması gereken kişi Guardiola'ydı. Manchester'ı değiştirebilecek tek kişi o. Guardiola şimdi Manchester'da ama yanlış takıma gitti" yorumunu yaptı.








Etiketler: Eric  Cantona  Mourinho  Yanlış  Tercih    haber

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