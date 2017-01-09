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erhan çelik'ten gülben ergen'e gönderme

ERHAN ÇELİK'TEN GÜLBEN ERGEN'E GÖNDERME

Gülben Ergen, 2012 yılında boşandığı eski eşi Mustafa Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı, gözler Erhan Çelik'e döndü.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:49
Puan Ver : Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Gönderme(5/10)6


Aralık ayında biten iki yıllık evlilikleri boyunca son derece mutlu bir aile tablosu çizen Gülben Ergen ve Erhan Çelik, ayrıldıktan sonra yaptıkları paylaşımlarla halen magazin sayfalarını süslemeye devam ediyor. Her paylaşımlarıyla adeta birbirlerine göndermelerde bulunan ikiliden Gülben Ergen'in son paylaşımı yine çok konuşulacak cinsten oldu. 2012'de boşandığı 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'ı evinde ziyaret eden Ergen, burada çekilmiş fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Erhan Çelik'in takipçileri de o andan itibaren ünlü isimden bu kareyle ilgili ısrarla yorum istedi.



ŞEMS-İ TEBRİZİ'Lİ YANIT



Gülben Ergen'in, “Bizim aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, hiç bozulmayacak… Anne ve babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık, sırtlamaya devam edeceğiz. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz hep evlatlarımız oldu… Yeni söylentiler, olmayanı varmış gibi yapmalara hiç gerek yok…” notuyla paylaştığı fotoğrafa Erhan Çelik Instagram hesabındaki ‘Hikayem' bölümünden ‘Tebrizli Şems'in şu sözüyle yanıt verdi: “Susmak mana eksikliğinden değildir. Belki de mananın parlaklığındandır. Mananın parlaklığını ise zaman ortaya koyar. Her zaman bu böyledir.”



“GERÇEKLERİN ZAMANLA ORTAYA ÇIKMA ALIŞKANLIĞI VARDIR”



Erhan Çelik, bir davet çıkışı kendisine yöneltilen “Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'a döneceği doğru mu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel tarafı var.”



 



kaynak:saözcü








Etiketler: Erhan  Çelik  Ten  Gülben  Ergen  E  Gönderme    haber

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