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Erhan Çelik'in İstifa Ederken Fonda Çalan Müzik Duygu Dolu Anlara Neden Oldu

ERHAN ÇELİK'İN İSTİFA EDERKEN FONDA ÇALAN MÜZİK DUYGU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

Erhan Çelik, canlı yayında yaptığı açıklamayla TRT Ana Haber'den istifa etti. Konuşması sırasında fonda çalan "Bizim eller, güzel eller" türküsünün melodisi, duygu dolu anlara neden oldu.

Tarih : 07 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Erhan Çelik'in İstifa Ederken Fonda Çalan Müzik Duygu Dolu Anlara Neden Oldu(9/10)5

Bir buçuk yıldır TRT Ana Haber'in sunuculuğunu yürüten Erhan Çelik, canlı yayında yaptığı duygusal konuşmayla istifa ettiğini duyurdu. Konuşması sırasında arka fonda çalan Van yöresine ait "Bizim eller, güzel eller" türküsünün melodisi ise duygusal konuşmayı daha da dramatik hale getirdi.

"ARTIK MÜSADE İSTİYORUM"

İşte Erhan Çelik'in duygusal konuşması:

Sayın seyirciler bir buçuk yıldır sizlerin desteği ve ilgisiyle sürdürdüğüm TRT Ana Haber bülteniyle bu akşam son kez karşınızda oluyorum. Artık müsade istiyorum. Bu vesile ile ailem olarak gördüğüm TRT camiasına Teşekkürü de bir borç biliyorum. Başta Genel Müdür sayın İbrahim Eren olmak üzere...

"İYİ İNSANLARLA KALIN"

Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah. Merak etmeyin çok uzun ara vermeyeceğiz. Yeniden ekranda olacağımız, o ilk güne kadar; sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve özellikle iyi insanlarla kalın inşallah. Sağ olun, var olun...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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