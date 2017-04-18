Gülben Ergen'le olan evliliğini geride bıraktığımız yıl aralık ayında sonlandıran Erhan Çelik'in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.



Televizyoncu Erhan Çelik'in, boşanmasının ardından 4 ay geçtikten sonra sosyetik güzel Elif Dürüst'le yeni bir aşka başladığı öne sürüldü. İlişkilerinin temelini Anadolu yakasında bir balıkçıda atan ikilinin, başbaşa oturduğu mekandan ayrı bir şekilde çıktığı iddia edildi.







Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Seren Serengil'in açıkladığı ilişkiyi, henüz sadece ikilinin yakın çevresinin bildiği belirtildi.







Balıkçıda son derece samimi bir sohbet yapan ikiliden Erhan Çelik, birlikteliğin başlamasının hemen ardından sosyal medya hesabından ‘Bugün günlerden mutluluk' notunu paylaştı.







kaynak:milliyet