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erhan çelik; o yakışıklılığın tek sahibi gülben

ERHAN ÇELİK; O YAKIŞIKLILIĞIN TEK SAHİBİ GÜLBEN

Emre Saygı'nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları Periscope'tan canlı yayınlanan ve Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show' programı ‘Hadi Be'nin konuğu Erhan Çelik oldu.

Tarih : 06 Kasım 2015, 09:20
Puan Ver : Erhan Çelik; O Yakışıklılığın Tek Sahibi Gülben(7/10)8


Emre Saygı'nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları Periscope'tan canlı yayınlanan ve Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show' programı ‘Hadi Be'nin konuğu Erhan Çelik oldu.  Medya dünyasına ara verdikten sonra sürpriz bir kararla iş dünyasına adım atarak elektromekanik otopark üretim şirketi Sanpark'a ortak olan Erhan Çelik, ilk kez bir canlı yayında  bilinmeyen yönleri  ve eşi Gülben Ergen ile olan evliliği hakkında konuştu.



O Yakışıklılığın Tek Sahibi 'Gülben'



Gülben Ergen'in de Periscope'tan takip ettiği yayında Erhan Çelik, kendisine  sıkça yöneltilen ‘Çok yakışıklı' yorumlarına "Sağolsunlar ama O yakışıklılığın tek bir sahibi var. O da Gülben" sözleri takipçiler tarafından büyük beğeni topladı.  Çelik, ayrıca 'Habercilik yada anchormanlik dışında bir projede yer almayı düşünüyor mu? sorusuna  ise  ‘Televizyonculuk dönemimde belirli bir aşamadan sonra işin mutfak tarafında olmayı seçtim. Kamera arkasında olmayı seviyorum. ' sözleriyle cevap verdi.



4 Erkekten Sonra 1 Kız Çocuğu Güzel Olur



Erhan Çelik ayrıca evde çocuklarla nasıl vakit geçirdiği ve  ' Bir kez daha baba olmak istiyor mu? sorularına ise "Evde iki oda arasındaki kapılar kale oluyor ve her defasında farklı kadrolarla maç yapıyoruz. Ben genellikle kalede oluyorum. Tabi ki çocuk sahibi olmayı isteriz. Mevlam kısmet ederse bir çocuğumuz, iki çocuğumuz yada olabileceğine çok çocuğumuz olsun istiyoruz. Olursa da 4 erkekten sonra kız çocuğu da çok güzel olur. Kız çocuğu olan erkek arkadaşlarım bahsediyorlar. Kızların yeri bir başka diye, bizde bu duyguyu bir gün yaşarız ve öğreniriz' şeklinde konuştu.










Etiketler: Erhan  Çelik;  O  Yakışıklılığın  Tek  Sahibi  Gülben    haber

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