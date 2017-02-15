Ergün Penbe: Tudor Anadolu'da Rahattı
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ergün penbe: tudor anadolu'da rahattı

ERGÜN PENBE: TUDOR ANADOLU'DA RAHATTI

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Ergün Penbe, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Igor Tudor'un üzerindeki baskıları aşabilmesi halinde başarılı olabileceğini söyledi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 16:31
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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Ergün Penbe, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Igor Tudor'un üzerindeki baskıları aşabilmesi halinde başarılı olabileceğini söyledi.



Futbolculuk döneminde Galatasaray'da forma giyen Ergün Penbe, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesinde düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi.



Bir öğrencinin, "Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Penbe, Hırvat teknik adamın işinin zor olduğunu belirterek, "Tudor'dan beklentimiz iyi şeyler tabii ki. Büyük camiaları yönetmek, futbolcuları yönetmek çok zordur. Kaldı ki şu dönemde Galatasaray'daki oyun yapısına da baktığınız zaman hoca olmak da gerçekten çok zor. Ne yapar bilmiyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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