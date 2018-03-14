ERGÜN PENBE, DERBİ TAHMİNİNİ YAPTI
Galatasaray'ın eski futbolcularından Ergün Penbe, Fenerbahçe derbisinin berabere biteceği tahmininde bulundu.
Lotto Şirketler Ligi'nin kura çekimine katılan Galatasaray'ın eski yıldızları Ergün Penbe, Necati Ateş ve Ayhan Akman, hafta sonunda oynanacak olan derbiyle ilgili tahminlerde bulundu.
Bu yıl 15.'si düzenlenen ve 20 şirketin katılacağı Şirketler Ligi'nin kura çekiminde derbiyle ilgili soruları yanıtlayan 3 isimden Ergün Penbe, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle ilgili beraberlik tahmininde bulundu. Ayhan Akman gollü bir karşılaşma beklediğini ama kimin kazanacağını tahmin edemeyeceğini söylerken, Necati Ateş ise skor tahmininde bulunmaktan kaçındı ve centilmence bir mücadele olmasını diledi.
Kaynak: haberinburada
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