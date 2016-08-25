O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ergun babahan'dan skandal saldırı paylaşımı!

ERGUN BABAHAN'DAN SKANDAL SALDIRI PAYLAŞIMI!

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Ergun Babahan sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili şok paylaşımlarda bulundu.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 16:39
Puan Ver : Ergun Babahan'dan Skandal Saldırı Paylaşımı!(0/10)


Babahan sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirmek istenen suikastle ilgili PKK'yı savunan cümlelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.










Etiketler: Ergun  Babahan  Dan  Skandal  Saldırı  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER