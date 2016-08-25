ERGUN BABAHAN'DAN SKANDAL SALDIRI PAYLAŞIMI!
FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Ergun Babahan sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili şok paylaşımlarda bulundu.
Babahan sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirmek istenen suikastle ilgili PKK'yı savunan cümlelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
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