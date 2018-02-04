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Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı
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Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı

ERGİN ATAMAN'DAN OBRADOVİC'E: ELİNİ SIKMADIM ÇÜNKÜ SAYGISIZLIK YAPTI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Fenerbahçe Doğuş maçı sonrası, "Obradovic'in elini sıkmadım çünkü saygısızlık yaptı" dedi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı(5/10)1

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bugüne kadar Obradovic'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum" dedi.

"MAÇ BOYUNCA TAKİP ETTİK"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını ve istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un karşılaşmaya çok agresif başladığını anlatan Ataman, "Fenerbahçe Doğuş gibi Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday bir takım, 25 sayı farkla Atina'dan dönmüş olmanın ezikliği içinde karşılaşmaya çok sert başladı. Biz maçın başında o ritmi yakalayamadık. Maç boyunca takip ettik, yakalamaya çalıştık ama olmadı" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Karşılaşmanın ardından Obradovic'in elini sıkmadığını ifade eden Ataman, şunları kaydetti: "Bugüne kadar Obradovic'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum."

Maçta genç oyuncuları Yigitcan Saybir'in etkili bir performans ortaya koyduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, "Yiğitcan'ın performansı bizim açımızdan pozitifti ama bazı oyuncularımızdan katkı alamadık, gerekli tedbirleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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